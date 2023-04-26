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«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «النقد الموسيقي في مصر .. إلى أين» 11 مايو

كتب:

إلهام الكردوسي
05:19 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا، ندوة «النقد الموسيقي في مصر .. إلى أين»، التي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه؛ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وهيئة الإذاعة المصرية، في تمام السابعة مساء الخميس 11 مايو 2023، بقصر الأمير بشتاك.

المشاركون في ندوة «النقد الموسيقي في مصر»

تديرالندوة الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وعضو لجنة تنمية الثقافة العلمية، ويشارك بها الدكتورة رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكريمان حرك نائب رئيس تحرير جريدة «المساء» والناقدة الموسيقية، والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني فرع الإسكندرية وأستاذ النقد الموسيقي.

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