تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي.. بدون حد أدنى

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على حسابات التوفير، في شهر أبريل 2023، ومنها حساب توفير المستقبل، الذي لا يحتاج حدا أدنى لفتح الحساب بالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، لشهر أبريل 2023، على حساب توفير المستقبل، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

ويتيح البنك فتح الحساب للعملاء من سن 16 عامًا وبدون حد أقصى، ويكون سعر العائد بداية من 3001 جنيه، وأي مبلغ أقل من ذلك لن يحصل على عائد.

سعر العائد على حساب توفير المستقبل

وسعر العائد لمبلغ من 3001 إلى 100 ألف جنيه يكون 5.75% شهريًا، و5.80% ربع سنويًا، و5.85% نصف سنويًا، و5.95% سنويًا.

ويحصل صاحب المبلغ من 101 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه على عائد 6.00% شهريًا و6.10% ربع سنويًا، و6.15% نصف سنويًا، و6.25% سنويًا.

مميزات حساب توفير المستقبل

ومن المميزات التي يقدمها البنك على حساب توفير المستقبل، تأمين مجاني على الحياة للعميل، الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي 30 ألف جنيه مصري.

والحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه مصري، وإمكانية إصدار محفظة فون كاش معفاة من مصاريف الإصدار، ومصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة.

ولا يجري استخدامه كحساب تعلية للشهادات أو الودائع، ومصاريف فتح الحساب في البنك الأهلي المصري مجانًا وكذلك المصاريف الإدارية.