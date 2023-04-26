تحرك محدود في سعر جرام الذهب عيار 21 وسط مخاوف من بوادر أزمة عالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحركاً محدوداً في مستهل التعاملات بمحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2510 جنيهات، في حين جاء سعر الذهب اليوم عالمياً عند مستوى 1998 دولار للأوقية.

زيادة الطلب على الأصول الآمنة

وتم تداول الذهب بالقرب من مستوى 2000 دولار للأوقية اليوم، مع استمرار تقدمه الأخير مع تجدد المخاوف بشأن القطاع المالي وعدم اليقين الاقتصادي العالمي مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

مخاوف من أزمة مصرفية

وانخفضت أسهم بنك First Republic بنسبة 49.4% أمس، الثلاثاء، بعد أن كشف البنك الإقليمي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له أن الودائع تقلصت بنسبة 41% إلى 104.5 مليار دولار في الربع الأخير، ما أثار مخاوف بشأن تأثير أوسع نطاقاً للأزمة المصرفية.

تجنب بعض سندات الخزانة الأمريكية

ودفعت المخاوف من أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تصل إلى حدود ديونها في الأشهر المقبلة، كما دفعت المستثمرين أيضًا إلى تجنب بعض سندات الخزانة والاستفادة من أصول أخرى.

ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع

وأظهرت أحدث البيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل، مما أضاف إلى مجموعة من البيانات الضعيفة التي تشير إلى أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود هذا العام.

سعر جرام الذهب عيار 21

في محال الصاغة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2510 جنيهات، وبيع عيار 12 بسعر 1434 جنيها، وعيار 14 بسعر 1673 جنيها بدون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2869 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب 22 المستورد 2630 جنيها بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات الظهيرة 2151 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 20080 جنيها بدون مصنعية.