سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية في محلات الصاغة

سجلت أوقية الذهب في التعاملات الفورية 2003 دولارات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند كتابة التقرير 2550 جنيها دون مصنعية، في حين سجل الذهب عيار 12 سعر 1457 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2914 جنيها، وعيار 22 سعر 2671 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 1700 جنيه دون مصنعية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2186 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 20400 جنيه.

تراجع مؤشر الدولار

وضعف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، مع تراجع مؤشره نحو مستوى 101 نقطة، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية والنمو، وعلى الجانب النقدي، من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

اليورو والإسترليني اليوم

كان نشاط البيع الأكثر وضوحًا هو مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وعلى الجانب الآخر، استمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.