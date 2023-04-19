مسلسل جميلة الحلقة 28.. انهيار ريهام حجاج بعد تغيير عينة الحقن المجهري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، انهيار جميلة ونقلها إلى المستشفى، بعد اعتراف الدكتور هشام ويقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، عن تغييره العينات الخاصة بالحقن المجهري، واستبدالها بعينات خاصة به بدلًا من عينات زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وبالتالي أصبحت تحمل في أحشائها جنينا خاصا به هو فقط.

مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، ذهبت جميلة إلى عيادة هشام، لتخبره بتهكم على ما قالته لها سكرتيرة العيادة الخاصة به بأنه قام بتغيير العينات خلال العملية التي خضعت لها، مطالبة إياه بعدم إقحامها وزوجها زياد في مشاكله العاطفية مع النساء، الأمر الذي يدعو السكرتيرة للانتقام منه من خلالها.

أحداث مسلسل جميلة

واستقبل هشام كلمات جميلة بهدوء شديد، وفاجأها بأن السكرتيرة لا تكذب، وأنها بالفعل تحمل ابنه وليس ابن زياد، لتصاب جميلة بحالة من الذهول والانهيار، وتحاول الاعتداء على هشام، ويهددها بأنها لن تستطيع التخلص من الجنين في هذا التوقيت، فضلًا عن أنها لن تستطيع الإنجاب مرة أخرى.

أزمات مسلسل جميلة

وتصرخ جميلة في وجه زياد، وتعتدي عليه مجددًا، ويخلصه من بين يديها العاملون بالعيادة، وتنهار جميلة وتسقط على الأرض في الوقت الذي يتصل بها زياد ولا تستطيع الرد على هاتفها، ويتم نقلها إلى المستشفى.