مسلسل جميلة الحلقة 27.. ريهام حجاج تعلن تنازلها عن ميراثها لأشقاءها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، إعلان جميلة لمفاجأة أمام والدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، وشقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، وشقيقتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وهي أنها تنازلت عن الميراث والممتلكات التي كتبها والدها لها منذ فترة، ولم ترد الإعلان عن ذلك حتى تنصلح بعض الأمور التي تتعلق بتصرفات شقيقها ولعبه القمار، وتسليم شقيقتها كل أمورها لزوجها للتحكم بها.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، عرفت جميلة وأشقاءها، السر الذي كانت تخفيه والدتهم عنهم طيلة السنوات الماضية، وزواجها من سالم الألفي والد جميلة، جاء بعد زيجيتين أحدهما من والد أكرم الذي قتل نتيجة الثأر، والآخر من والد آية الذي تركها وسافر العراق ولم يعد، ومنحها والد جميلة هوية مختلفة وتطليقها من زوجها بحكم قضائي، وتزوجته ونسب إليه كل من أكرم وآية.

أحداث مسلسل جميلة

وعاتبت جميلة والدتها شهيرة، بسبب السماح لوالدها بتغيير شخصيتها ومنحها هوية مختلفة، وتأكّيدها أنَّ ذلك يعد تزويرًا في أوراق رسمية، ودافعت شهيرة عن نفسها بتأكّيدها أنَّها لم تكن تملك شيئًا، وأن والدها سالم الألفي هو الذي ساعدها وعلمّها، ولم يفرق في معاملته بين ابنته جميلة وأكرم وآية.

أزمات في عائلة جميلة

وفي الوقت الذي بكى فيه أكرم من المفاجآت التي سردتها والدته وأنَّه ليس ابن سالم الألفي، احتضنته جميلة وأكّدت أنهم سيظلون جميعًا أخوة، وقال أكرم إن الميراث من حقها بمفردها وأنَّه لا يريد شيئًا، إلا أنَّ جميلة أكّدت له أنَّها تنازلت عنه بالشهر العقاري، والجميع سيحصل على حقه.