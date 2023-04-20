مسلسل جميلة الحلقة 28.. ريهام حجاج تبحث عن طريقة لإجهاض حملها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، محاولات جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، البحث عن طريقة لإجهاض جميلة والتخلي عن الجنين، بعد صدمتهما في صديقهما دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، الذي استبدل عينات خلال إجراءه عملية حقن مجهري لجميلة، وأصبحت تحمل في أحشاءها ابنًا منه وليس من زوجها زياد.

مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، أصيب زياد وجميلة بحالة من الصدمة والانهيار، بعد اعتراف هشام لجميلة بفعلته وتهديها بأن أي محاولة إجهاض لجنينها يعني انعدام فرصتها في الإنجاب مجددًا.

أحداث مسلسل جميلة

وذهب زياد غاضبًا إلى عيادة هشام للاشتباك معه، ولكنه لم يجده، وعندما نزل إلى الجراج وجده واصطحب زياد آلة حادة وقام بالاعتداء بالضرب على هشام، ونجح الأخير في الإفلات منه والهرب.

أزمات مسلسل جميلة

اتفق زياد مع جميلة على ضرورة خضوعها لعملية إجهاض، وقام بإجراء عدة اتصالات بأصدقائه من أطباء النساء والتوليد، إلا أنَّ جميعهم رفضوا ذلك، واقترح زياد السفر للخارج لإجرائها، إلا أنَّ جميلة نبهته إلا أن مثل هذه العمليات مجرمة في الخارج.