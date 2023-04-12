جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، بقيادة ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والاعدادية 2023، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، والتي تبدأ من يوم 2 مايو 2023، وذلك بعد ان اعتمد محافظ الدقهلية المخطط الزملاء للامتحانات وفقا للقواعد المنظمة لها وفق القرار الوزاري 213 لسنة 2011 وتعديلاته

ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والاعدادية 2023 لجميع المراحل التعليمية سوف تبدأ الامتحانات من٢٠٢٣ 2 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 18 مايو 2023 وفقا للجداول التي جري اعتمادها.

جدول امتحانات الصف الرابع المرحلة الابتدائية في الدقهلية

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة دراسات اجتماعية ويليه امتحان مادة مهارات مهنية.

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة التربية الدينية يليه امتحان مادة اللغة الغربية.

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية ويليه امتحان ICT.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس المرحلة الابتدائية في الدقهلية

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة دراسات اجتماعية ويليه امتحان مادة مهارات مهنية.

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة التربية الدينية يليه امتحان مادة اللغة الغربية.

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية ويليه امتحان ICT.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس المرحلة الابتدائية في الدقهلية

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة العلوم.

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة دراسات اجتماعية.

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية ويليه امتحان التربية الدينية

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الدقهلية

الثلاثاء 2 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية ويليه امتحان مادة الحاسب الآلي

الخميس 4 مايو 2023 امتحان مادة العلوم ويليه امتحان مادة التربية الفنية.

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء ويليه امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويليه امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس 11 مايو 2023 امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الدقهلية

الأربعاء 3 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية ويليه امتحان مادة الحاسب الآلي.

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء ويليه امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة العلوم ويليه امتحان مادة التربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة الهندسة ويليه امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس 11 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

السبت 13 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

الأحد 14 مايو 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الدينية.

الإثنين 15 مايو 2023 امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 16 مايو 2023 امتحان مادة الهندسة ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الفنية الأربعاء 17 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الخميس 18 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة الحاسب الآلي.