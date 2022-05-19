«التعليم» تعلن القواعد النهائية لنتائج امتحانات المرحلة الابتدائية

خاطبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية والمدارس، بشأن إعلان نتائج صفوف المرحلة الابتدائي، بداية من الصف الرابع حتى السادس، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021 الخاص بالصف الرابع، من حيث احتساب درجات المواد والأنشطة المقررة عليهم.

50 % نسبة النجاح في كل مادة

أضافت المديريات، في خطاب لها، أنه يعتبر طالب الصف الرابع ناجحا في المادة، إذا حصل على نسبة 50% من مجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني، و30% من درجة الامتحان التحريري للمادة في آخر العام، موضحة أن التربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، لا يعتبر الطالب ناجحا فيها، إلا عند حضور نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منهما.

ونوهت بأنه بالنسبة لمادة القيم واحترام الآخر، يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم، التي يتضمنها الكتاب الدوري المقرر، ويتم إخطار الطالب بنتيجة آخر العام بالألوان فقط، حسب ما ورد بالقرار الوزاري.

إخطار الطالب بالتقديرات ودرجات المواد والأنشطة

أوضحت المديريات التعليمية، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، يتم تطبيق ما جاء بالقرار الوزاري، رقم 313 لسنة 2011، وتعديلاته، من حيث تطبيق شروط نجاح الطالب في المواد الدراسية والأنشطة، لافتة إلى أنه يعتبر الطالب ناجحا في المادة، إذا حصل على نسبة 50% من مجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني، و30% من درجة الامتحان التحريري للمادة آخر العام.

وذكرت أن الطالب يعتبر ناجحا، إذا حصل على 30% من درجة الامتحان التحريري للمادة آخر العام، ويخطر بالتقديرات والدرجات للمواد والأنشطة حسب القرارات المنظمة لذلك.