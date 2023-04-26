حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز ملوي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف خلق سيولة المرور أمام المارة من المواطنين.

إزالة تعديات بناء

أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أن الحملة أسفرت عن إزالة 16 مخالفة إشغال الطريق، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بحي جنوب المركز، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق وإزالة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

رفع كفاءة الطرق

وأكد أحمد السايس أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطن.

علي جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن الانتهاء من رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقلب الوسيط، ضمن خطة المحافظة للاهتمام بمنظومة النظافة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي شدد على الوحدات المحلية بشن حملات يومية لإزالة كافة التعديات والإشغالات بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري ولتوفير بيئة صحية.