إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل داخل ترعة بالمحلة

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع، بعد تصادمها بأخرى ملاكي، على طريق طنطا - المحلة، بنطاق قرية الهياتم، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع حادث سير وانقلاب سيارة نقل ثقيل داخل ترعة على طريق طنطا - المحلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة نقل تقيل داخل ترعة بالقرب من قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة بعد اصطدامها بسيارة ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى.

التحريات والمعاينة

تبين من التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة النقل فاصطدمت بسيارة ملاكي كانت متوقفة على طريق طنطا - المحلة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.