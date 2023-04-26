شروط إصدار تصريح الحج 1444 للمقيمين بالمملكة.. ساعات على غلق التقديم

حددت وزارة الحج والعمرة شروط إصدار تصريح الحج 1444 للمقيمين داخل المملكة، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء الشعائر المقدسة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي توضيح خطوات إصدار التصريح عبر الموقع الرسمي للوزارة بإجراءات بسيطة، خاصة وأن آخر موعد للتسجيل هو 27 أبريل الجاري، أي غد الخميس.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، شروط إصدار تصريح الحج 1444 للحجاج الداخل حتى يتمكنوا من أداء المناسك، وفق البيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إصدار تصاريح الحج

ويمكن لحجاج الداخل في المملكة الحصول على تصاريح الحج 1444 بداية من 15 شوال الجاري، أي خلال أيام، بشرط الانتهاء من التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة قبل غد الخميس 27 أبريل الجاري.

ويمكن لحجاج الداخل التسجيل بشكل مباشر وبخطوات بسيطة عبر موقع الوزارة السعودية أو تطبيق نُسك والمتاح مجانيا عبر متاجر الهاتف.

شروط إصدار تصريح الحج 1444

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المقيمين بالمملكة لأداء مناسك الحج للعام الجاري كالآتي:

- ألا يكون قد سبق لهم أداء الحج أو العمرة منذ 5 سنوات أو أكثر

- عمر المتقدم أكبر من 12 عاما هجريا.

- الهوية أو جواز السفر ساري حتى نهاية ذي الحجة على الأقل.

- ألا يكون مريض أو يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية.

- الحصول على تطعيمات كوفيد 19، ولقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية.

- التسجيل متاح لشخص الحاج فقط، يمنع التعامل مع وسطاء أو كلاء

- التسجيل يكون برقم جوال لم يسجل به من قبل.

- دفع الرسوم الخاصة بإصدار التصاريح خلال 72 ساعة من التقديم.

تتيح الوزارة للمتقدمين إمكانية إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.