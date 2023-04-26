إعلان موعد إصدار تصاريح الحج 1444.. تعرف على شروط الحصول عليها

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها على «تويتر»، عن موعد إصدار تصاريح الحج 1444، التي من المفترض أن تكون خلال الأيام المقبلة، للمقيمين داخل المملكة سواء من المواطنين أو رعايا الدول الأخرى.

موعد إصدار تصاريح الحج 1444

ووفق تغريدة وزارة الحج والعمرة بالمملكة، فإن موعد إصدار تصاريح الحج 1444 للمقيمين داخل المملكة المرحلة الثانية، يبدأ من 15 شوال الجاري، مؤكدة ضرورة قيام الحجاج بإكمال التحصينات اللازمة كشرط للحصول على التصاريح.

موعد رحلات الحج 1444

ونوهت السلطات بالمملكة بأن موعد رحلات الحج 1444 يبدأ من غرة شهر ذي القعدة، الذي يتزامن مع يوم 21 مايو المقبل، بينما تكون بداية موعد مغادرة الحجاج لبيت الله الحرام 14 ذي الحجة، وموعد المغادرة 15 من شهر محرم 1445 هـ.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق المرحلة الثانية لتسجيل حجاج الداخل بشرط أن يكون مر 5 سنوات على الأقل على أداء المناسك والشعائر المقدسة، وأتاحت التقديم «أون لاين» عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

واشترطت أن يكون المتقدم قد حصل على الأقل على 3 تطعيمات رئيسية لقبول الطلب وإصدار التصريح لأداء المناسك، وهي الحصول على لقاح كورونا، ولقاح الحمى الشوكية التيسيرية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن آخر وقت للحصول على التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 أيام.