رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد.. تمنح مزايا متعددة

تصدر الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد، محركات البحث، حيث يبحث قطاع عريض من المواطنين عن خدمات البطاقة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أشارت في وقت سابق إلى أن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، تمكن المستفيد من متابعة كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة يتم من خلال مكاتب البريد، وجرى تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، كما يتم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة كالتالي:

- الدخول على رابط خدمات ذوي القدرات الخاصة.

- قم بالضغط على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ثم اختر خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- إدخال الرقم القومي، بالإضافة إلى اسم صاحب البطاقة بالكامل والعنوان السكني الذي يقطن به وعنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

- يمكن التواصل مع الخط الساخن 15044 للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

وكان خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أعلن في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، وجرى تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، كما يتم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، عبر حسابها الرسمي، كالتالي:

ـ التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

ـ تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

ـ إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

وأشارت التضامن إلى أنها تقوم بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.