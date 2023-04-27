«النقل» تكشف تفاصيل توقيع اتفاقية محطة الصب الجاف

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة «جولدن وينجز»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار بالخدمات والأنشطة اللوجستية.

إعادة تسليم محطة غلال ومنطقة لوجستية وصناعية متكاملة

وأكد التقرير، أن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال ومنطقة لوجستية وصناعية متكاملة بميناء جرجوب البحري حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 ألف م2 ورصيف بعمق 17 مترا وطول 500 متر من إجمالي 7000 متر أرصفة تجارية بالميناء لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديدا.

ولفت إلى أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة على مستوي الجمهورية حيث تعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال بالإضافة الي منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة، مضيفا أن المشروع يهدف إلى خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل.

محطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشائها تمهيدا لربطها بمدينة السلوم كما يخدمها الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتى مدينة السلوم بطول 800 كم والذي يعد الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

كما أكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأضاف أن أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.

تطوير كافة الموانئ المصرية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانىء المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.