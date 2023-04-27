بداية رحلة علاج شاب مصاب بداء الفيل ببني سويف: وزني 300 كيلو ونفسي أخف

اعتاد الجلوس أمام منزله في أحد الشوارع بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، يرى ويلاحظ بعينيه الحركة بالشارع، يحُلم بالوقت الذي يستطيع فيه الحركة والتنقل بحرية، بعدما زاد وزنه ليصل إلى 300 كيلوجرام، ولا يستطيع العمل والإنفاق على نفسه.

سنوات طويلة لم يستطع الشاب الثلاثيني أحمد معتمد العلاج من السمنة المفرطة وداء الفيل، وبدأ وزنه يزداد يومًا بعد يوم، حتى وصل لعدم قدرته على ارتداء حذاء في قدمه، ولا يستطيع التنقل من مكان إلى آخر: «نفسي اتعالج واشتغل.. أنا بموت نفسيًا» بتكل الكلمات عبر عن مأساته.

مأساة الشاب أحمد: من بائع خضار لقعيد بسبب السمنة

قال أحمد معتمد: «كنت أقوم ببيع الخضار في الشارع وبساعد أسرتي، ومنذ 4 سنوات توفيت والدتي، وتركت لي اثنين من الإخوة داخل شقة بمساكن الإيواء، بعدها بدأت حالتي في السوء، وتوجهت كثيرًا لأطباء، وأبلغوني بأنني بحاجة لعملية جراحية، وأسرتي بحاجة للإنفاق، كل يوم حياتي تزداد سوءا، وصلت لأنني غير قادر على النوم وحياتي تحولت لجحيم قبل أن يوجه محافظ بني سويف بفحص الحالة وتوفير العلاج اللازم لي».

لجنة طبية لفحص حالة المريض

وأضاف: «مؤخرًا فوجئت بلجنة طبية من مديرية الصحة على رأسها الدكتورة سالي الخولي مديرة مستشفى ببا، توقع الكشف الطبي علي، وبدأت في رحلة علاجي معهم، وربنا يقويني ويسترها معاهم ويعالجوني».

محافظ بني سويف يوجه فريقا طبيا للكشف على شاب مصاب بالسمنة المفرطة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فور علمه بحالة الشاب أحمد معتمد، وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بسرعة فحص الحالة، حيث توجه فريق طبي متخصص يتضمن جراحة عظام وباطنة من مستشفى ببا المركزي، للكشف على الحالة وإجراء التحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة بالمجان، وإعداد تقرير طبي تفصيلي عن الحالة ومتطلبات علاجها لاتخاذ اللازم.