تفاصيل وظائف جامعة المنصورة 2023.. قيادية للمؤهلات العليا حتى 10 مايو

وظائف جامعة المنصورة 2023 أصبح متاح 6 وظائف للمؤهلات العليا أصحاب الخبرات للعمل في الوظائف القيادية العليا، والتي يجري التقديم لها حتى يوم 10 مايو 2013 إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا في الإعلان رقم 1 لسنة 2023 من داخل الجامعة أو خارجها طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف جامعة المنصورة 2023 القيادية

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن وظائف جامعة المنصورة 2023 بالمستوي الوظيفي العالي المتاح التقديم فيها هي كما يلي:

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

الوصف العام لوظائف جامعة المنصورة 2023

تتبع وظائف جامعة المنصورة 2023، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تقع الوظيفة رقم 1 بالأجهزة التابعة لأمين الجامعة، وتقع الوظائف من رقم 2 إلى رقم 5 بالأجهزة التابعة لرئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية تقع الوظيفة رقم 6 بالأجهزة التابعة لرئيس الجامعة.

المهارات الأساسية لوظائف جامعة المنصورة 2023

ينبغي أن تتوفر في المتقدم لوظائف جامعة المنصورة 2023 مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال، والإقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية الواجب توفير للمتقدمين للوظائف

- الدرجة العلمية

- إجادة اللغة الأجنبية

- التعامل مع الحاسب الآلي

- الاشتراك في المؤتمرات

- إعداد البحوث والمذكرات الفنية

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح

سنوات الخبرة المطلوبة في وظائف جامعة المنصورة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمستوى الوظيفي العالي

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأتي مباشرة الأولى (أ) او قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة لشغل وظائف مديري العموم بالمستوى الوظيفي مدير عام

بيانات الاتصال والتقدم للوظائف

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالا الفنية للجنة الاختيار شغل وظائف الإدارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميع التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.