إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل و«توك توك» بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك، على طريق أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارة والتوك توك وفقدا قدرتهما على السيطرة عليهما فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق أبشواي أمام دخلة المرور بجوار مصنع الطوب.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

هبة دسوقي فتحي، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيمن. صفاء شافعي السيد حسن، 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. شهد السيد زيدان، 20 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. باتعة رمضان شعبان، 28 سنة، مصاب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم. محمد عاطف صلاح، 13 سنة، مصاب بجرح في الحاجب الأيسر حوالي 2 سم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.