إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، أمام مدخل الحريشي، مساء اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري أمام مدخل الحريشي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث الذي وقع بدائرة مدينة الفيوم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، وهم محمد فاروق محمد، 23 سنة، وخالد مجدي فوزي، 18 سنة، وعبد الرحمن عيد علي، 13 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.