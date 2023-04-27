«كونُها».. مشروع تخرج طالبات إعلام للتوعية بتأثير التغيرات المناخية على المرأة

حلّت حنين أشرف وروان علاء، طالبتان بالفرقة الرابعة في إحدى كليات الإعلام، ضيفتين على برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، وذلك للحديث عن مشروع التخرج بعنوان «كونُها».

وقالت حنين أشرف: «فريق مشروع التخرج يتكون من طالبات فقط، واسم الحملة يعبر عن كون المرأة وكيانها وكل جوانب حياتها والأرض، وفكرتنا جاءت تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 واهتمام الهيئات المصرية بهذه القضية وإطلاق مبادرات كثيرة جدا بخصوص هذا الأمر».

وأضافت: «مصر مهتمة بالمشروعات الصديقة للبيئة، وفي هذا المشروع نؤكد أن للتغيرات المناخية تأثير على المرأة وهو ما أثبتته أبحاث دولية، ونتحدث عن هذا الموضوع ونعرف المدى الذي وصل إليه وعي الناس في هذا الصدد»

وواصلت الطالبة روان علاء: «أردنا تناول تأثير التغير المناخي من منظور مختلف، وهو المرأة، أهداف التنمية المستدامة تريند عالمي، والأبحاث ذات الصلة أكدت أن التغيرات المناخية تؤثر على المرأة أكثر من الرجل لأسباب صحية واجتماعية، والأمم المتحدة أكدت أن 80% من الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة بسبب التغيرات المناخية هم من السيدات».