في «يوم الأرض».. ماذا تعني التغيرات المناخية وآثارها على المدى البعيد؟

«التغيرات المناخية» تعني اختلال الظروف المناخية المعتادة، كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات، والتي تميز كل منطقة على الأرض، وهو ما يترتب عليها تأثيرات مختلفة على المدى القصير، المتوسط، والبعيد.

ويحتفي العالم اليوم الموافق 22 أبريل، بمناسبة الذكرى 53 لـ «يوم الأرض»، الذي يناسب نفس التاريخ من كل عام، وتماشيا مع ذلك، قام موقع البحث الأشهر على مستوى العالم «جوجل» بتغيير شعاره إلى صورة كرتونية، في مبادرة منه لدعم حماية البيئة، حيث تلون الشعار باللون الأخضر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مردودات تغير المناخ في المدى القصير – المتوسط - البعيد، وفقا لقاموس التغيرات المناخية، بالموقع الرسمي الإلكترونى لوزارة البيئة.

مردودات تغير المناخ في المدى القصير – المتوسط - البعيد

- تؤدي الى اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام.

- زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي.

- ذوبان القطبين (ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات).

- غرق النول الجزرية.

- اختلال أنماط الأمطار (نوبات من الفيضان والجفاف) السلبي على انتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية.

- الصحة العامة وانتشار الأمراض الوبائية.

- التأثير السلبي على الثروة السمكية.

- انخفاض الدخل القومى الناتج من السياحة نتيجة تغير الظروف المناخية.

- غرق الشواطئ.

- ابيضاض الشعب المرجانية.

- التأثير السلبي على الآثار.

- يتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا القرن بمقدار (1.8، 1) سم مما يؤدي إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة.

- تأثر التجارة والسياحة والموانئ الساحلية.

- انخفاض في زراعة بعض المحاصيل الزراعية كالأرز والقمح.

- تذبذب معدل سقوط الأمطار.

- اختفاء بعض من الكائنات الحية.

- انتشار سوء التغذية.

- انتشار بعض الأمراض كالمالاريا.

- زيادة معدلات التصحر والجفاف في بعض المناطق، بالإضافة إلى الفيضانات.

- ذوبان القشرة الجليدية وقمم الجبال الثلجية وتأثر أماكن سياحة التزحلق على الجليد.

- التأثير على مخزون المياه الجوفية.