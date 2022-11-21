أستاذ تمويل لقناة الحياة: الاعتماد على المشروعات صديقة البيئة يجذب الاستثمارات

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ استراتيجية مصر مرتبطة بالمكون النظيف والمشروعات صديقة البيئة، التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه توجه هام، والالتزام بهذا الأمر يسير بشكل طيب للغاية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ استراتيجية الطاقة في مصر 2035 تعتمد على ما لا يقل عن 42% طاقة متجددة من إجمالي مصادر الطاقة، وهو ما يضيف بعدا جديدا لمصر، حيث تسعى إلى جذب كميات كبيرة من الاستثمارات، ولكن تسعى إلى الحفاظ على المناخ وعدم وجود انبعاثات كبيرة تؤدي إلى المزيد من الضرر في المناخ.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، بأن الاعتماد على المشروعات صديقة للبيئة يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 40% من استثمارات الموازنة العامة للدولة سيوجه إلى المشروعات الصديقة للبيئة في مختلف المجالات مثل الطرق والزراعة.