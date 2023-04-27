«القاهرة الإخبارية»: الوضع البيئي في أم درمان ينذر بـ«كارثة كبرى»

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، إنّ عددا من الصيدليات فتحت أبوابها اليوم في أم درمان بالسودان، وعادت للعمل بعد أيام من التوقف، لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أنّ أم درمان تعاني من مشكلة بيئية كبرى.

سودانيون يتخلصون من النفايات بـ«الحرق»

وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أم درمان تعاني من تراكم النفايات والقمامة في الأحياء والشوارع الرئيسية، ما دفع بعض المواطنين للتخلص من تراكمات النفايات في الشوارع بالحرق.

وتابع أنّ القمامة والنفايات زادت بصورة كبيرة في الحاويات بالشوارع، ما يؤكد أنّ الوضع البيئي في أم درمان أصبح يشكل خطورة، وهو الأمر الذي دفع المواطنين لمطالبة المسؤولين بتوفير سيارات كبيرة لنقل النفايات بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، غير أنّ هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن رغم وعود المسؤولين.