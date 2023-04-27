لماذا تطالب الأرصاد المواطنين بارتداء الكمامات والجواكت اليوم؟.. تحذير لمرضى الحساسية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع المؤقت والطفيف على أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، لكن السواحل الشمالية الغربية ستبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، لكن بقية مناطق الجمهورية ستتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، ما يؤدي إلى إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار، وذلك في أغلب المحافظات، وإحساسنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «المناطق الساحلية تكون الأجواء فيها مائلة للدفء وبخاصة السواحل الشمالية الغربية نهارا، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة ساعات الليل المتأخر، ومن المتوقع أن يشهد اليومُ نشاطا للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهذا النشاط سيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة».

نشاط للرياح

وأكدت: «نشاط الرياح قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال الصعيد وبعض الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى على فترات من اليوم، ولكنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير في القاهرة الكبرى، وبالنسبة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، فيفضل أن يرتدوا الكمامات عند الخروج من المنزل بسبب الأتربة».

أجواء ربيعية

وواصلت: «بداية من غد حتى منتصف الأسبوع القادم سنعيش أجواءً ربيعية في فترة النهار، وفي فترات الليل سنشعر بالبرودة بسبب استمرار نشاط الرياح، وإذا خرجنا في فترة الليل أو الصباح الباكر يجب أن نصطحب جاكت».