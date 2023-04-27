«الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا، إذ تسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا بالسواحل الشمالية ستسجل 22 درجة للعظمى والصغرى 15 درجة، وفي جنوب سيناء تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 21 درجة، وفي شمال الصعيد، العظمى 31 والصغرى 16، وأخيرا جنوب الصعيد، العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

حالة الطقس غدا

وتابعت «الأرصاد»، أن حالة الطقس غدا ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وليلا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

نسب سقوط الأمطار غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار غدا الجمعة تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فضلا عن فرض ضعيفة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.

وذكر الخبراء أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 28 أبريل على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما ما يلي:

- القاهرة 26- 15

- العاصمة الإدارية 26- 15

- أكتوبر 27- 16

- بنها 26- 15

- دمنهور 24- 14

- وادي النطرون 21- 15

- كفر الشيخ 25- 15

- المنصورة 25- 15

- الزقازيق 26- 15

- شبين الكوم 26- 15

- طنطا 26- 15

- دمياط 24- 16

- بورسعيد 23- 16

- الإسماعيلية 27- 16

- السويس 27- 16

- العريش 24- 15

- رفح 24- 15

- رأس سدر 31- 15

- نخل 33- 7

- كاترين 25 - 06

- الطور 32- 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 35- 21

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 24- 16

- مطروح 21- 15

- السلوم 22- 15

- سيوة 27- 17

- رأس غارب 27- 21

- الغردقة 35- 22

- سفاجا 34- 21

- مرسى علم 34- 22

- شلاتين 29- 23

- حلايب 27- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 32 - 17

- بني سويف 25- 17

- المنيا 32- 16

- أسيوط 33- 16

- سوهاج 34- 19

- قنا 35- 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 37- 21

- الوادي الجديد 35 - 22

- أبوسمبل 34 - 25.