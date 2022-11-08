أخبار قنا اليوم: مصرع شخصين.. ومسعفون يعيدون 366 ألف جنيه.. وطرح أرز بسعر مخفض

شهدت محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عدة أحداث، منها وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، وقيام مسعفين في هيئة إسعاف قنا بإعادة مبالغ مالية كبيرة و3 تليفونات، كما قام محافظة قنا بعقد عدة لقاءات، كما طرح 60 طن أرز في الأسواق لمواجهة جشع التجار.

مصرع شخصين في قنا

شهد طريق نجع حمادي -قنا، حادث مروع أسفر عن مصرع شخصين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية في محافظة قنا، وتم نقل الجثتين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، شمال محافظة قنا، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مسعفو قنا يردون 366 ألف جنيه لذوي متوفين

وفي ذات السياق، خلال نقل جثتي المتوفين في حادث الطريق الصحراوي الغربي إثر انقلاب السيارة الملاكي، عثر المسعفون على مبالغ مالية كبيرة بحوزتهما.

وبحسب إبراهيم حسين، أحد المسعفين، إنه خلال نقل ضحايا انقلاب السيارة الملاكي عثرنا على 366 ألف جنيه و3 تليفونات، جرى تسليمها إلى نقطة شرطة مستشفى نجع حمادي، ومنها تم تسليمها إلى ذوي المتوفين.

طرح 60 طن أرز بأسعار مخفضة بالأسواق

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه وصل 60 طن أرز حر إلى محافظة قنا تمهيدا لطرحها بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية بسعر 15 جنيه للكيلو، مؤكدا التنسيق بصفة مستمرة مع المسئولين بوزارة التموين ، بشأن توفير السلع الغذائية الاستهلاكية، وسد العجز فى حال وجود نقص بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، وعدم السماح للبائعين بإستغلال المواطنين.

حماية المناطق المعرضة لأخطار السيول

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنفيذ أعمال حماية للمناطق المتوقع تعرضها للسيول في المحافظة.

وبحسب محافظ قنا المناطق المعرضة للسيول هي، قريتين في مركز قوص هما: الطريخة بحجازة قبلي، والحجيرات بحجازة بحري، إذ جرى مخاطبة المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، باحتياجات كلتا القريتين لأعمال حماية من السيول، بناءا على الدراسات التي أجراها المركز، كما جرى رصد بعض أبراج كهرباء الضغط العالي بوادي قنا والتي تتطلب تنفيذ أعمال حماية خرسانية لها لحمياتها من أخطار السيول المحتملة.