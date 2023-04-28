أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة.. خفيفة إلى متوسطة

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى سقوط أمطار اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق والمحافظات، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وليلا على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار

وذكرت بيان الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار في عدد من المناطق، وهي كما يلي:

من المتوقع سقوط أمطار اليوم الجمعة، تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري.

كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجة البحري.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة 28 أبريل على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 24 - 14

- وادي النطرون 21 - 15

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 27 - 16

- العريش 24 - 15

- رفح 24 - 15

- رأس سدر 31 - 15

- نخل 33 - 7

- كاترين 25 - 06

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 35 - 21

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 16

- مطروح 21 - 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 27 - 17

- رأس غارب 27 - 21

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 34 - 21

- مرسى علم 34 - 22

- شلاتين 29 - 23

- حلايب 27 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 32 - 17

- بني سويف 25 - 17

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 19

- قنا 35 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 35 - 22

- أبوسمبل 34 - 25.