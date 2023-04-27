ضبط 7 محلات جزارة غير مرخصة وإزالة 11 تعديا على الزراعات بالمنيا

أعلن اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، عن ضبط 7 محلات جزارة غير مرخصة، والتحفظ على اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين، لمتابعة الأسواق والمحلات عرض وبيع اللحوم، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

علي جانب آخر، أزالت الوحدات المحلية 5 حالات بناء مخالف منها 3 حالات بمركز سمالوط بحي شرق المدينة بالإضافة إلى رصد حالة شدة خشبية بشارع عامر بحي شمال لمدينة وتم فك الشدة وإزالة المخالفات، كما تم إزالة حالة تعد لمخالفة القرار 119 بقرية بني حرام التابعة لمركز دير مواس، وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية ووحدة حماية الأراضي.

رصد التعديات على أملاك الدولة

وفى مركز مطاي، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد بالبناء بالمخالف بقرية مطاي البلد وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على مواد البناء، كما تم إزالة حالة بقرية نزلة ثابت بحي غرب المدينة وذلك ضمن خطة المركز لرصد حالات التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على الأراضي.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، جهودها في تنفيذ حملات رفع وإزالة التعديات والاشغالات بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث تم إيقاف 4 حالات تعد منها حالتين بناء مخالف بشارع السلام وتم فك شدة خشبية كاملة بالإضافة الى ايقاف وردم حالتين بناء مخالف فى المهد على الأرض الزراعية بحي جنوب المدينة وتم تسليم الموقع لمسؤول الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية.