الأرصاد: 6 مدن الأكثر دفئا في طقس غدا الجمعة.. الحرارة تتخطى 35 درجة

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة، وتشهد بعض المناطق تراجع في درجات الحرارة تصل 7 مدن تدخل في قائمة الأكثر برودة، وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس غدا الجمعة ارتفاعاً في درجات الحرارة ببعض المحافظات وعددها 6 مدن ومحافظات وتتخطى درجات الحرارة بها 35 درجة مئوية.

قائمة الأكثر برودها منها كاترين والإسكندرية

ووفقاً لبيان الأرصاد الجوية، فإن هناك 7 مدن هي الأكثر برودة وهي سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة العظمى بها 24 والصغرى 6 درجات مئوية، نخل العظمى 31 والصغرى 7 درجات، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 15 درجة، والسلوم العظمى 22 والصغرى 15، الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، رفح والعريش 25 العظمى والصغرى 16 درجة مئوية

قائمة المدن الأكثر حرارة الجمعة

ووفقاً لبيان الأرصاد فإن قائمة المدن الأكثر حرارة، خلال طقس غداً الجمعة، هي قنا العظمي 35 والصغرى 22 درجة والأقصر العظمى 36 والصغرى 22 وأسوان 37 والصغرى 21 درجة مئوية، والوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 22 درجة والغردقة 35 العظمى والصغرى 22 درجة مئوية، شرم الشيخ العظمي 35 والصغرى 21 درجة.