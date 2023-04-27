مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 .. تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة

يبدأ مساء اليوم الخميس تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم أي بدء الدقيقة الأولي من يوم الجمعة.

مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي

بالتالي ستكون مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في الدقيقة الأولي من صباح الجمعة، وسيتم غلق المحال التجارية والورش في نفس المواعيد المقررة بعد تغير الساعة وتقديم عقاربها لمدة 60 دقيقة.

وتُعرف فترة التوقيت الصيفي بأنها فترة تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لعدة أشهر خلال العام، حيث يتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبالتالي يتم تعديل الوقت الرسمي حتى يكون مختلفًا عن الوقت الاعتيادي، وذلك بهدف توفير فرصة للاستفادة من ساعات النهار الإضافية التي توفرها الشمس في فصل الصيف.

عودة فترة التوقيت الصيفي في مصر

وتم إلغاء وإعادة فترة التوقيت الصيفي في مصر عدة مرات على مدار التاريخ، فقد تم إيقاف العمل بهذا النظام في عام 1945، وبعد مرور 12 عامًا، تم استئناف العمل به مرة أخرى في العام 1957، وفي عام 2016 تم إصدار قرار جديد بإلغاء فترة التوقيت الصيفي واستخدام التوقيت الشتوي فقط.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء قبل شهر على مشروع قانون يتعلق بتنظيم فترة التوقيت الصيفي في مصر، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن نظام التوقيت الصيفي، إذ نصت المادة الأولى من القانون على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.