الأرصاد: بدء انخفاض درجة الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 26 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة ستشهد مصر انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، إذ تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وتابعت «الأرصاد»، أن البلاد تشهد غدا نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة أيضا.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، 28 أبريل، أشارت الهيئة إلى أن العظمى على كل من القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري تسجل 26 مئوية، والصغرى 15، والسواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14.

كما تسجل درجات الحرارة العظمى غدا في جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 20، وشمال الصعيد 30 والصغرى 15، وجنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21.

حالة الطقس ليلا

ويسود ليل غدا الجمعة طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة حتى ساعات الصباح الأولى، على كل أنحاء الجمهورية.