الإعدام لعاطل قتل شخصا بمساعدة 4 آخرين في بنها

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا ارتكب هو و4 متهمين آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة تهمة قتل شخص وتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في تجارة المواد المخدرة وسرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية فى بنها

صدر الحكم في جنايات بنها الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي وأحمد غنيم حامد

تحقيقات مقتل شخص ببنها

وكشفت التحقيقات في الواقعة قيام المتهم يحيى محمد حسين أسعد وشهرته يحيى عصير و4 متهمين آخرين صدر فى حقهم أحكام سابقة قتلوا عمدا المجني عليه ياسر إبراهيم السيد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلقوا عليه الرصاص قاصدين إزهاق روحه لخلاف سابق بينهما فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

تفاصيل قتل شخص ببنها بسبب الخلافات

كما كشفت التحقيقات وأوراق القضية أن جريمة القتل ارتبطت بجنحة أخرى كان القصد منها تسهيل ارتكابها ألا وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بتكوين عصابة كان من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات وحازوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة و2 بندقية آلية وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة فى الجرائم محل الاتهام السابقة.