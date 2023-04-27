الإعدام لعاطل قتل شخصا بمساعدة 4 آخرين في بنها
كتب:
حسن صالح
06:30 م | الخميس 27 أبريل 2023
محكمة جنايات بنها
قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا ارتكب هو و4 متهمين آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة تهمة قتل شخص وتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في تجارة المواد المخدرة وسرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية فى بنها
صدر الحكم في جنايات بنها الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي وأحمد غنيم حامد
تحقيقات مقتل شخص ببنها
وكشفت التحقيقات في الواقعة قيام المتهم يحيى محمد حسين أسعد وشهرته يحيى عصير و4 متهمين آخرين صدر فى حقهم أحكام سابقة قتلوا عمدا المجني عليه ياسر إبراهيم السيد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلقوا عليه الرصاص قاصدين إزهاق روحه لخلاف سابق بينهما فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
تفاصيل قتل شخص ببنها بسبب الخلافات
كما كشفت التحقيقات وأوراق القضية أن جريمة القتل ارتبطت بجنحة أخرى كان القصد منها تسهيل ارتكابها ألا وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بتكوين عصابة كان من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات وحازوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة و2 بندقية آلية وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة فى الجرائم محل الاتهام السابقة.