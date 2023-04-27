الليلة.. آخر موعد لتسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي على موقع البوابة الموحدة للحج سيكون في الساعة 11.59 من مساء اليوم الخميس، على أن يكون آخر موعد لتلقى ايصالات إيداع جدية الحجز «الإيداع اللحظي» على الموقع الرسمي للغرفة في الساعة الـ5 من مساء اليوم، لافتًا إلى أن الغرفة لن تقبل أية إيصالات بعد هذا التوقيت.

آخر موعد لتلقي مبالغ جدية الحجز الساعة 5 مساء

وتابع في المنشور الذي تم تعميمه اليوم على كافة شركات السياحة، أن تحديد موعد الساعة الـ5 مساء كآخر موعد لتلقي إيصالات إيداع مبالغ جدية الحجز جاء حتى يتسنى للغرفة إخطار وزارة السياحة والآثار بتلك الإيصالات حتى تقوم الوزارة بفتح أماكن على البوابة الموحدة للشركات السياحية لتسجيل المتقدمين قبل حلول الساعة 11.59 من مساء اليوم.

أعداد المتقدمين في اليوم الأخير لا يتجاوز العشرات

في السياق، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح لـ«الوطن»، إن أعداد المتقدمين للتسجيل بقرعة الحج السياحي اليوم قليل للغاية، لافتًا إلى أن الأعداد المتقدمة قد لا تتعدى العشرات، موضحا أن أكثرمن 99% من المتقدمين للحج السياحي سجلوا أسمائهم عبر بوابة الحج الموحدة قبل بدء إجازات عيد الفطر المبارك.