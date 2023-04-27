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«الأرصاد» عبر قناة الناس: درجات الحرارة متذبذبة هذه الأيام

كتب:

محمد عزالدين
06:01 م | الخميس 27 أبريل 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال هذه الأيام متذبذبة ومتغيرة بشكل كبير بين فترتي النهار والليل.

العظمى تصل 32 على القاهرة

أضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن فترة النهار شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ وصلت العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة، دخول الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط على شمال البلاد، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل وساعات الليل المتأخرة في درجات الحرارة، تنخفض بشكل كبير وملحوظ.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح في فترة المساء وساعات المغرب، ما يساعد على نشاط الرياح الموجودة، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة.  

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين