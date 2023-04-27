أزمة بسبب عمرة وغويشة ذهب.. وأمين الفتوى يرد عبر قناة الناس

تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤلًا من متصلة تقول فيه: «فيه واحدة قريبتي جات قالت لي أنا هطلعك معايا عمرة، وقلت لها معيش فلوس، قالت لي أنا هديكي 20 ألف، وعندي غويشتين هبيعهم، وأدتني الـ20 ألف، دفعتهم للشركة والغوشتين فصلتهم ومتباعوش، وقالت لي هاتيهم أبيعهم أنا، لما رجعنا كنت متعثرة، وأديتها الـ20 ألف اللي ادتهالي، دلوقتي هي بتقولي أنا عايزة الدهب بدل الفلوس الـ17 ألف تمن الغويشتين وقتها، ودلوقتي الدهب يساوي 50 ألف جنيه، هل لو أديتها الدهب فلوس يبقى عليا إثم؟».. وذلك خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة «الناس».

إذا استلف الشخص ذهب يرده ذهبا

وسألها أمين الفتوى عما أخذته من قريبتها، هل أخذت أموال أم ذهب؟ وأخبرته أن قريبتها التي باعت الذهب وأعطتها أموالا، رد عليها قائلًا: «يبقى هتديها فلوس».

وقال أمين الفتوى إن المراة التي ساعدتها سيجازيها الله خيرًا، لأنه تعاون على البر والتقوى، مشيرًا إلى أنه إذا استلف الشخص ذهب يرده ذهبا حتى لو سعره زاد أو قل، مؤكدًا أن ضبط العملية يكون بأن يقترض الإنسان جرامات من الذهب ويردها.