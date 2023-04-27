رئيس حزب الجيل: التجهيزات التنظيمية للحوار الوطني ممتازة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن الحوار الوطني بدأ بتجهيزات تنظيمية أكثر من ممتازة، حيث جرى الانتهاء من المحاور الثلاثة، وتحديد 19 لجنة فرعية، وستتم مناقشة بداخلها 123 موضوعا، وهي كل الموضوعات التي تهم المواطنين.

100 ألف مقترح من المواطنين

أضاف «الشهابي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأمانة الفرعية للحوار الوطني، بذلت عملا ضخما بقيادة المستشار محمود فوزي، حيث تعاملت مع نحو 100 ألف مقترح من المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة.

وأشار إلى أنه جرى تحديد موضوعات المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لافتا إلى أنه لم يجر الاطلاع على الجداول النهائية للحوار الوطني بعد.

اقتراحات التيار الإصلاحي

أوضح أن رؤوس الموضوعات جرى إرسالها مثل مناقشة تفرغ عضو مجلس النواب، انفرد بها التيار الإصلاحي لإرسالها، وهي أحد الموضوعات الموجودة في المحور السياسي، بجانب النظام الانتخابي.