رئيس القسم السياسي بـ«الوطن»: الحوار الوطني يناقش كل قضايا المجتمع

أكد إمام أحمد رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، أنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق الحوار الوطني في السادس والعشرين من أبريل من العام الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المشكل من 19 عضوا 23 جلسة تحضيرية تمهيدا لانطلاق الجلسات الفعلية.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه على مدار هذه الجلسات تم تشكيل المحاور الرئيسة وهي السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، كما م تشكيل 19 لجنة فرعية في مختلف القضايا وتم تحديد القضايا التي سوف يناقشها الحوار الوطني بواقع 74 قضية.

كل القضايا مطروحة

وتابع رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، أن الـ74 قضية تتطرق لكل شيء في المجتمع المصري مثل التعليم والصحة والاستثمار والاستثمار الأجنبي والاستثمار الخاص والحياة الحزبية والانتخابات وقوانين الانتخابات وغيرها، مشددًا على ان كل قضايا المجتمع المصري مطروحة على الحوار الوطني.

الجلسات الفعلية ستشهد حضور كل الأحزاب

وأشار، إلى أن الجلسات الفعلية ستشهد حضور من كل الأحزاب الموجودة في مصر، سواء كانت مؤيدة أو معارضة على قدم المساواة، كما سيحضر ممثلون ووفود من كل النقابات المهنية والعمالية والمجالس المتخصصة الموجودة في مصر، والفئات المختلفة مثل أساتذة الجامعات والطلاب والشباب والسيدات.