أمين الفتوى عبر قناة الناس: «الانفصال عملية جراحية نعملها لما الأدوية متجبش نتيجة»

تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالًا من متصلة، عبر برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس الفضائية، تقول: «جالي خاطب لبنتي وقال أنا بصلي ومش مدخن وملتزم وإنسان على دين، وجوزناه البنت وتوكلنا على الله وأخذنا بقاعدة إن جائكم من ترضون دينه فزوجوه، وتاني يوم جواز اكتشفنا مصايب وإنه بيشرب وله علاقات مشبوهة ومعاملة في منتهى العصبية، وثورة على أتفه الأسباب ومش راسي، والبنت عندها 21 سنة وماشيين في الانفصال، وهي مش قادرة تكمل وهو غشنا».

وأضافت: «كنت عايزة إعرف حكم الإجهاض في شهرين لأنها مش عايزة وماشيين في طريق الانفصال ومش هتكمل معاه لاستحالة العشرة ودلوقتي الروح بتنزل في الشهر الرابع، وهل فيه حرمانية علينا لو اجهضت ومش عاوزين تربطنا بيه حاجة».

اذا استلف الشخص ذهب يرده ذهب حتى لو سعره زاد أو قل

وقال أمين الفتوى إن المرأة اذا تزوجت ووجدت الزوج على غير الأخلاق الطيبة لا تنفصل وتسلك سبيل الإصلاح، موضحًا: «يمكن لما يكون متعلق بيها تقدر هي تأثر عليه وتقوله يا فلان لو سمحت صلي ولو سمحت بطل شرب الحرام وتفضل معاه لحد ما تاخد بايده لربنا ولو مش قادرة تتحمل والموضوع بدأ يأثر على نفسيتها في البيت يبقى يفترقا، والانفصال زي العملية الجراحية اللي بنعملها بعد لما الأدوية متجبش نتيجة».

وشدد أمين الفتوى على عدم جواز إسقاط الجنين معتبرًا أنه نسمة قرر الله لها الحياة مضيفًا: «لا تدرو أيهم أقرب لكم نفعًا ويمكن الخير في الجنين ده، ويمكن يكون سبب سعادتها في الدنيا والآخرة ويكون فيه خير للي حواليه»، مؤكدًا أن الإجهاض في هذه الحالة حرام ومجرم قانونًا.