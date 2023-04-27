إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق قرية الشرفا في شرق النيل بمركز المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بطريق الشرفا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل أرقام «8916 س ط ا»، 4189 ن د ج، بطريق قرية الشرفا بالوحدة المحلية لنزلة حسين في شرق النيل بمركز بالمنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جميعهم من قرية نزلة حسين بمركز المنيا.

نقل 12 مصابا إلى المستشفي

والمصابون الـ12 هم: زينب خلف حميدة 22 عاما، نورهان محمد 20 عاما، شقيقتها لبني 27 عاما، نبيل سعد 42 عاما، وليد كامل 26 عاما، ميشيل حبيب 49 عاما، محمود عبد الحميد 22 عاما، محمد عبد المعز 52 عاما، حسن إسماعيل حسن 48 عاما، دميانة نزهي 21 عاما، نادية محمود 50 عاما، وعبد الله شحاتة 14 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.