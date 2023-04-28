إصابة شاب بعيار ناري بسبب خلافات أسرية في سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إصابة شاب ثلاثيني بطلق ناري بـ«اليد اليمنى» إثر تعدي والده عليه، بسبب خلافات أسرية، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة شاب بطلق ناري على يد والده

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد إصابة شاب بطلق ناري على يد والده.

وبالفحص، تبين استقبال مستشفى طهطا العام «أحمد خ ج خ»، 30 عامًا، عامل، ويقيم بناحية دائرة القسم، مصابًا «طلق ناري باليد اليمنى»، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

الخلافات الأسرية سبب الواقعة

واتهم الشاب، والده المدعو «خلف ج خ خ» 72 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات أسرية.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.