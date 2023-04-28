المشهد الأخير في حياة «حسين».. صديقه متهم بقتله أمام المارة بالقاهرة

في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي والمارة ينشغلون في أمور حياتهم، حتى قطع هذا المشهد، أصوات استغاثات من قبل أحد المارة بوجود مشاجرة بين أحد الأشخاص وصديقه باستخدام الأسلحة البيضاء، التي انتهت بمقتل أحدهما بطعنة سكين في الرقبة من الخلف، وجرى نقله إلى مستشفى قبل مفارقته الحياة، إلا أنه وصل جثة هامدة متأثرًا بإصابته، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة أمام المارة

مسرح الجريمة لم يخل من المارة، بعد ارتكاب تلك الجريمة، وحضرت الأجهزة الأمنية بعد أن تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومحقق النيابة العامة، لمسرح الجريمة، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، التي تبين بوجود بقع دماء بمسرح الواقعة.

طعنة سكين في الرقبة

وفقًا للتحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث تبين مقتل الشاب «حسين.ع» يبلغ من العمر 35 سنة، بطعنة سكين في الرقبة من الخلف، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس وحدة المباحث ومعاونوه من ضبط المتهم (صديق المجني عليه) والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

حبس المتهم 4 أيام

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي والخبير القانوني خالد منصور الخبير لـ«الوطن»، إن العقوبة المتوقعة الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.