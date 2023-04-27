هل تشهد أسعار الذهب انخفاضا خلال الفترة المقبلة؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب

يتوقع كثير من المحللين تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع زوال الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي، ومن بين هذه الأسباب تقلبات السعر العالمية للذهب.

جرام الذهب عيار 21 يخسر نحو 250 جنيها

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية، وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب سوف تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 250 جنيها وأن يتراجع إلى 2250 جنيها.

زوال أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية، وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأوضاع المتسببة في ارتفاع أسعار الذهب سوف تزول، ومن الممكن أن نرى تراجع الذهب بشكل يساوي الارتفاعات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة.

إقبال ملحوظ على شراء الجنيه الذهب

وأشار فرج، إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، الإقبال الملحوظ على شراء الجنيه الذهب والسبائك والمشغولات، موضحا أنه في حالة هبوط سعر الذهب عالميًا، من المتوقع أن ينعكس ذلك على السوق المحلية بالانخفاض، حيث أن مشتريات الذهب الحالية تهدف إلى التحوط من ارتفاع نسب التضخم.