«تريندينج إيكونومي»: توقعات بتراجع الدولار للشهر الثاني على التوالي

استقر مؤشر الدولار فوق 101.5 اليوم، لكنه لا يزال مهيئًا للانخفاض للشهر الثاني على التوالي وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريبًا حملة التشديد العنيف، حيث أظهرت بيانات أمس، الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما أقل من المتوقع في الربع الأول مع تباطؤ نمو الاستثمار التجاري، وتراجع المخزونات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الإضرار بسوق الإسكان، ومع ذلك، ظل الإنفاق الاستهلاكي مرنًا، في حين ارتفع مقياس التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عام واحد.

رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو المقبل

ووفقا لما نشره موقع «تريندينج إيكونومي»، من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو المقبل، على الرغم من أن المحللين لا يزالون منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي سيواصل زيادة تكاليف الاقتراض لبقية العام أو سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

الذهب يسجل 1990 دولارًا للأوقية

في المقابل استقر الذهب بالقرب من 1990 دولارًا للأوقية اليوم، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي، حيث أدى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وضعف الدولار إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

ونما الاقتصاد الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري مع تباطؤ نمو الاستثمار التجاري، وتراجع المخزونات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الإضرار بسوق الإسكان كما أن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي قريبًا دورة رفع سعر الفائدة القوية قد دعمت أسعار السبائك أيضًا.