مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، وأصيب 4 آخرون بينهم طفل رضيع في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

مصرع شخص وإصابة آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي بالفيوم، قبل كمين الروس بـ 5 كيلومترات، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى أحمد ناصر محمد فرغلي، 34 سنة، وإصابة 4 آخرين مقيمين بقرية الفشن بني سويف وهم رضوى علاء عيسى، 27 سنة، وأحمد طه كمال، 34 سنة، وتلا أحمد طه، 5 شهور، ومنار خالد علي، 34 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في الطريق الصحراوي المتاخم لطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.