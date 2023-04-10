أحمد فهيم: انتظروا صراعا من نوع جديد في الحلقات المقبلة بـ جعفر العمدة

كشف الفنان أحمد فهيم، أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض عبر قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءً يوميًا في رمضان 2023، عن حدوث صراع من نوع جديد في الحلقات المقبلة من مسلسل جعفر العمدة، مشيرًا إلى أنَّ المسلسل نال إعجاب جموع المشاهدين، قائلا: «احنا بنشتغل علشان نبسط الناس.. ونتمنى نكون عند حسن ظنهم، والله العظيم احنا تعبنا جدا في المسلسل علشان يطلع بالصورة الحلوة دي».

أحمد فهيم: انتظروا مفاجآت كثيرة الحلقات القادمة

وأكّد أحمد فهيم، خلال مداخلته عبر «تليفزيون الوطن»، أنَّ جميع فريق عمل مسلسل جعفر العمدة عملوا بكل جهد وإخلاص لإخراج المسلسل بشكل قوي، لافتًا إلى أنَّ الفنان محمد رمضان مبدع والمخرج محمد سامي متميز، قائلًا: «انتظروا مفاجآت كثيرة الحلقات المقبلة».

أحمد فهيم: سعيد بنجاح مسلسل جعفر العمدة وردود أفعال المشاهدين

وأوضح أحمد فهيم، أنَّه سعيد للغاية من نجاح مسلسل جعفر العمدة، وردود أفعال المشاهدين، مشيرًا إلى أنَّه يعمل من أجل متعة المشاهدين.

وما زال مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند لليوم الثامن عشر على التوالي، إذ يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءا يومياً في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، أحمد فهيم وعصام السقا وهالة صدقي ومنة فضالي وإيمان العاصي وزينة وأحمد داش ومى كساب، والإخراج محمد سامي.