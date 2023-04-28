‎أسعار مستلزمات السباحة والغطس قبل ارتفاعها في الصيف

أسابيع تفصلنا عن انطلاع البعض نحو الشواطئ للاستمتاع بها، حيث صيف 2023، وعليه يستعد هؤلاء لشراء مستلزمات فصل الصيف، الخاصة بالبحر لقضاء وقت ممتع على امتداد الشواطئ المصرية، ومنها مستلزمات الغطس وأدوات نزول المياه، من مايوه ونظارات إلخ.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي متوسط أسعار مستلزمات السباحة والغطس في الأسواق المصرية، على هذا النحو:

أسعار مستلزمات السباحة والغطس في الأسواق

وتتراوح أسعار مستلزمات السباحة والغطس في الأسواق المصرية بحسب المنطقة والماركة وجاءت متوسط السعر كالتالي:

سعر قناع الغطس

يتراوح سعر قناع الغطس بين 150 و750 جنيها، حسب الخامة وتواجد خرطوم هواء وإذا كان يغطي الوجه بأكمله أم لا.

سعر نظارة الغطس

يتراوح سعر نظارة الغطس بين 40 و90 جنيها.

سعر زعانف الغطس

يتراوح سعر زعانف الغطس بين 300 و1000 جنيه حسب الخامة.

سعر لوح ركوب أمواج فل

يتراوح سعر لوح ركوب أمواج فل بين 70 و150 جنيها.

سعر قبعة رأس

يتراوح سعر قبعة رأس بين 30 و80 جنيها.

سعر مايوه البحر للرجال

يتراوح سعر المايوه الرجالي والشباب بين 100 و850 جنيها، حسب نوع القماشة المستخدمة في صنعه.

سعر مايوه البحر للسيدات

وعن سعر مايوه البحر للسيدات يبدأ السعر من 150 إلى 350 جنيها.

سعر مايوه البحر للأطفال

ويمكن للأطفال ارتفاع مايوه للبحر بسعر يتراوح بين 100 و200 جنيه.

سعر حذاء سباحة

يتراوح سعره بين 60 و200 جنيه مصري.

سعر سدادة الأذن ومشبك الأنف

وأخيرا يبدأ سعر سدادة الأذان ومشبك الأنف بـ 60 ويصل لـ 100 جنيه مصري.