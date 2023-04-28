«عمومية نساء مصر» تُثمن جهود الدولة في تنمية سيناء

ثمنت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف المجالات من أجل تنمية سيناء، معربة عن سعادتها وفخرها بالتنظيم الجيد والذي يدعو للفخر لسباق الهجن والذي أقيم في مدينة العريش بشمال سيناء وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء.

القضاء على الإرهاب

وقالت «العبسي»، في بيان لها اليوم، إن الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت سيناء على رأس أولوياتها خاصة بعد القضاء على الارهاب الأسود وتحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء وذلك بفضل خير أجناد الأرض من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.

ووجهت الدكتورة منال العبسي التهنئة لمجلس القبائل والعائلات المصرية و «مبادرة وطن واحد»، على الاحتفالية التي أقيمت في شمال سيناء احتفالا بنجاح سباق الهجن، مشيرة إلى أن تلك الاحتفالية تعد رسالة حب وسلام وأمان من قلب مصر النابض ومن قلب شمال سيناء إلى العالم أجمع وتدعوهم لزيارة مصر وأرض سيناء.

مبادرة وطن واحد

وقالت العبسي، أن مبادرة وطن واحد تهدف إلى دعم أهالي المحافظة في مختلف المجالات والعمل على تلبية احتياجاتهم ورفع المعاناة عنهم، كما أن تنظيم سباق الهجن والذي يعد واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية وخروجه بهذا الشكل المشرف، وكذلك الفاعليات الفنية والمعارض التي أقيمت أيضا خلاله، أحدثت حالة من البهجة والحراك الجماهيري بسيناء، خاصة وأن سباق الهجن يمثل تراثا يحظى باحترام كبير لدى الآباء والأجداد.

وأعربت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر عن سعادتها باستئناف الأنشطة والفعاليات بشمال سيناء، مشيده بجهود الدولة المصرية وحرصها على تقديم أوجه الدعم والخدمات المختلفة لتنمية سيناء ورعاية أهلها.

وأشارت إلى أن سيناء لها مكانه خاصة لدي المصريين، وأن الجمعية العمومية لنساء مصر تشرفت باستمرارية المشاركة الفعلية مع الجهات المسئولة من أجل خدمة الوطن وأهالينا في هذه البقعة الغالية من أرضنا الغالية من خلال المشاركة في بناء مدرستين احدهما شمال سيناء والأخرى في جنوب سيناء، وكذلك في مبادرة زراعة 2.5 مليون شجرة زيتون وهذا في إطار الدول المجتمعي الذي نتحمله مع أهالينا في سيناء، مؤكدة تقديرها للمبادرات التي ترسخ الانتماء.