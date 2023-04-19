شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد في الأسواق.. طن «عز» بـ32 ألفا

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد الفترة الراهنة استقراراً ملحوظاً، حيث تختلف الأسعار وفقاً لكل مصنع كما أن هناك توقعات بزيادة الطلب الفترة المقبلة.

أسعار الحديد

وأوضح شنب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر حديد عز يسجل اليوم 32,135 جنيها وحديد السويس للصلب 32,050 جنيها بينما يبلغ سعر حديد بشاي 38,500 جنيه وحديد المراكبي 38,500 جنيها كما يتراوح سعر حديد سرحان 36,000 جنيه وحديد المعادي 36,500 جنيه وحديد عطية 37,000 جنيه، بينما يبلغ سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه وحديد.

سعر حديد المصريين

وأضاف عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية أن سعر حديد المصريين يبلغ 32,050 جنيها وحديد العشري 38,000 جنيه وحديد الجارحي 38,760 جنيها بينما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 38,500 جنيها وحديد الكومي 38,700 جنيه بينما يسجل حديد العلا 38,300 جنيه وحديد الجيوشي للصلب 38,500 جنيه.