القصة الكاملة لمتهمين نقبوا عن الآثار بمدينة نصر.. «بيحفروا تحت البيت»

اتفق شخصان على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات المهجورة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، اعتقادا منهما بوجود كنوز أثرية أسفل العقار المهجور، «الوطن» تستعرض القصة الكاملة للحفر، ورحلتهما في البحث عن الآثار، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق.

اعتراف المتهمين بتفاصيل الواقعة

خضع المتهمون لجلسة تحقيق، واعترفا خلالها بتفاصيل الواقعة، وقال أحدهما: «اتفقنا احنا الاتنين اننا نحفر في البيت المهجور، وكنا فاكرين إن تحته قطع آثار»، موضحًا أنه جهز في البداية كل الأدوات التي سيحتاجوها في الحفر، أمثال الأحبال السميكة والسلم الخشبي.

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «بدأنا الحفر ووصلنا لعمق متر تحت الأرض، للأسف ملقيناش أي حاجة أثرية في المكان»، مشيرا إلى أنهما قررا استكمال الحفر والبحث، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهما قبل استكمال عمليات التنقيب.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأول الخميس، القبض على شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات المهجورة في منطقة مدينة نصر، واتضح من خلال التحريات، أن أحد المتهمين له معلومات جنائية سابقة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وحول العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في مدينة نصر، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سينطبق عليهم «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، وينص على: «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».