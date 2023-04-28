أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة

سجلت اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة استقرارا ملحوظا تم رصده داخل المجمعات الاستهلاكية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار ضخ جميع أنواع السلع الغذائية ومنها أسعار الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتلبية جميع احتياجات المواطن.

أسعار الخضروات في المجمعات الاستهلاكية

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات في المجمعات الاستهلاكية التي حافظت على أسعارها كما يلي:

سجل سعر البسلة اليوم نحو 20 جنيها، فيما وصلت الطماطم لنحو 8 جنيهات، البطاطس سجلت نحو 8 جنيهات، بلغ سعر البصل الأبيض نحو 13 جنيها، الفلفل الألوان 28 جنيها، والليمون سجل نحو 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎كما سجل سعر البصل الأحمر بـ13 جنيها، الكوسة سجل سعرها نحو 12 جنيها، الجزر سجل سعره نحو 10 جنيهات، الباذنجان الرومي بسعر 6 جنيهات، الفاصوليا يصل سعرها إلى 12 جنيها.

ووصل سعر الفلفل الرومي في المجمعات الاستهلاكية نحو 10 جنيهات، الخيار يصل سعره إلى نحو 12 جنيها، الباذنجان الأبيض يصل سعره إلى نحو 9 جنيهات، الباذنجان العروس يصل سعره إلى نحو 9 جنيهات، الفلفل البلدي نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

‏‎‏وعن أسعار الفاكهة سجلت الجوافة نحو 18 جنيها، الموز البلدي سجل نحو 10 جنيهات، الفراولة تصل إلى 15 جنيها، اليوسفي وصل سعره إلى نحو 18 جنيها، برتقال بلدي 12 جنيها، وتفاح أحمر إيطالي بـ 30 جنيها.